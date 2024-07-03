Рамин Мамедов встретился с президентом Папской комиссии Ватикана по археологии

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов встретился с президентом Папской комиссии по археологии Ватикана монсеньором Паскалем Якабоне.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов встретился с президентом Папской комиссии Ватикана по археологии монсеньором Паскалем Якабоне.

Как сообщили Report в комитете, в ходе встречи Рамин Мамедов отметил, что официальные визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Ватикан внесли новый вклад в развитие отношений.

Также, подчеркнув особые заслуги Фонда Гейдара Алиева в углублении двусторонних связей, Рамин Мамедов отметил, что Фонд успешно выполняет важную миссию по сохранению, восстановлению и реконструкции различных памятников материальной культуры не только в Азербайджане, но и за его пределами.

На встрече обсуждались вопросы установления связей Азербайджанского института теологии, действующего при Государственном комитете, с соответствующими учреждениями Ватикана, обмен опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.