О нас

Азербайджанские паломники завершили хадж, последняя группа сегодня вылетит в Баку

Азербайджанские паломники завершили хадж, последняя группа сегодня вылетит в Баку Азербайджанские паломники завершили хадж, последняя группа возвращается на Родину.
Религия
1 июля 2024 г. 11:57
Азербайджанские паломники завершили хадж, последняя группа сегодня вылетит в Баку

Азербайджанские паломники завершили хадж, последняя группа возвращается на Родину.

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и ответственный за электронную систему хаджа Вюсал Джахангири.

По его словам, в настоящее время в Саудовской Аравии остается около 280 азербайджанских паломников: "Они, в том числе последняя группа организаторов паломничества, сегодня отправятся в Баку".

Напомним, что в этом году для совершения хаджа азербайджанским паломникам была выделена квота в 1500 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zəvvarların Həcc ziyarəti başa çatıb, sonuncu qrup Vətənə qayıdır

Экслюзивные новости

Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi