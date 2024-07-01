Азербайджанские паломники завершили хадж, последняя группа сегодня вылетит в Баку

Азербайджанские паломники завершили хадж, последняя группа возвращается на Родину.

Азербайджанские паломники завершили хадж, последняя группа возвращается на Родину.

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и ответственный за электронную систему хаджа Вюсал Джахангири.

По его словам, в настоящее время в Саудовской Аравии остается около 280 азербайджанских паломников: "Они, в том числе последняя группа организаторов паломничества, сегодня отправятся в Баку".

Напомним, что в этом году для совершения хаджа азербайджанским паломникам была выделена квота в 1500 человек.