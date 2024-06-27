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УМК: 360 паломников вернулись из Саудовской Аравии в Азербайджан

УМК: 360 паломников вернулись из Саудовской Аравии в Азербайджан Первые две группы паломников из Азербайджана общей численностью в 360 человек вернулись из Саудовской Аравии.
Религия
27 июня 2024 г. 14:21
УМК: 360 паломников вернулись из Саудовской Аравии в Азербайджан

Первые две группы паломников из Азербайджана общей численностью в 360 человек вернулись из Саудовской Аравии.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил Вусал Джахангири, начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и ответственный за электронную систему хаджа.

По его словам, третья группа азербайджанских паломников уже отправилась из Саудовской Аравии в Азербайджан: "Четвертая группа паломников прибудет в Баку завтра. Пятая и шестая группы прибудут в Баку 29 июня, последняя группа – 1 июля".

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Версия на азербайджанском языке Həcc ziyarətinə gedən 360 zəvvar Azərbaycana qayıdıb

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