УМК: 360 паломников вернулись из Саудовской Аравии в Азербайджан

Первые две группы паломников из Азербайджана общей численностью в 360 человек вернулись из Саудовской Аравии.

Первые две группы паломников из Азербайджана общей численностью в 360 человек вернулись из Саудовской Аравии.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил Вусал Джахангири, начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и ответственный за электронную систему хаджа.

По его словам, третья группа азербайджанских паломников уже отправилась из Саудовской Аравии в Азербайджан: "Четвертая группа паломников прибудет в Баку завтра. Пятая и шестая группы прибудут в Баку 29 июня, последняя группа – 1 июля".