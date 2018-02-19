В Азербайджане обнародовано число религиозных деятелей, которые будут получать зарплату

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "Представленные Управлением мусульман Кавказа по стране более 1000 религиозных деятелей будут получать зарплату".

Об этом Report заявил исполнительный директор созданного при Госкомитете по работе с религиозными организациями Фонда пропаганды духовных ценностей Мехман Исмайлов.

По его словам, в заработной плате религиозных деятелей будет разница: "Разделение будет произведено между имамами, наиби-имамами и лицами, управляющими вагфами. После оценки работы религиозных деятелей им будет выдаваться зарплата".

М.Исмайлов сообщил, что предложения подготовлены и представлены в минфин в виде документов, добавив, что религиозные деятели зарплату будут получать посредством карт: "Около двух недель назад документы были направлены в министерство. Думаю, что окончательное решение будет известно в ближайшие дни".

Исполнительный директор фонда подчеркнул, что за работой получающих зарплату религиозных деятелей будет вестись контроль: "Естественно, зарплата не посещающих работу религиозных деятелей выплачиваться не будет. Цель в том, чтобы мечети не оставались без присмотра".

Отметим, что Фонд пропаганды духовных ценностей создан указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 10 октября 2017 года с целью оказания поддержки существующим в стране религиозным конфессиям, сохранения и развития духовных ценностей, а также усиления государственной поддержки данной сфере.