В Азербайджане число неисламских религиозных общин достигло 39.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов на церемонии открытия бакинского офиса американской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

По его словам, до сегодняшнего дня в Азербайджане действовало 38 неисламских религиозных общин: "С регистрацией бакинского офиса американской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней это число достигло 39".

Исмаилов отметил, что в Азербайджане существует исторически сложившаяся мультикультурная среда. "Сегодняшнее событие говорит о том, что государство создает все условия для деятельности религиозных общин. Оно и впредь будет оказывать религиозным общинам необходимую поддержку", - добавил он.