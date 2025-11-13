Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    В Азербайджане число неисламских религиозных общин достигло 39

    Религия
    • 13 ноября, 2025
    • 14:21
    В Азербайджане число неисламских религиозных общин достигло 39

    В Азербайджане число неисламских религиозных общин достигло 39.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов на церемонии открытия бакинского офиса американской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

    По его словам, до сегодняшнего дня в Азербайджане действовало 38 неисламских религиозных общин: "С регистрацией бакинского офиса американской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней это число достигло 39".

    Исмаилов отметил, что в Азербайджане существует исторически сложившаяся мультикультурная среда. "Сегодняшнее событие говорит о том, что государство создает все условия для деятельности религиозных общин. Оно и впредь будет оказывать религиозным общинам необходимую поддержку", - добавил он.

    Гюндюз Исмаилов Церковь Иисуса Христа Святых последних дней Госкомитет
    Azərbaycanda qeyri-islam dini icmalarının sayı 39-a çatıb
    Number of non-Islamic religious communities in Azerbaijan reaches 39

    Последние новости

    18:10

    Суд продлил арест Галстаняну арест на 3 месяца

    В регионе
    18:10

    Избраны 7 членов Общественного совета при Минфине Азербайджана

    Финансы
    18:08

    Посол: Опыт градостроительства создает основу для сотрудничества Баку и Амстердама

    Внешняя политика
    18:05

    Арарат Мирзоян совершит официальный визит в Грузию

    В регионе
    18:02
    Фото

    В ОЗА состоялось обсуждение направлений работы в контексте посланий президента

    Внутренняя политика
    17:58

    Финляндия запросит у ЕК €16 млн на дроны для наблюдения за границей с РФ

    Другие страны
    17:48

    Тела погибших в авиакатастрофе турецких военнослужащих сегодня отправят на родину

    В регионе
    17:40

    Иран и Катар обсудили развитие сотрудничества и ситуацию в Газе

    Другие страны
    17:39

    Пашинян: Внешний долг Армении вырос за счет закупок вооружений

    В регионе
    Лента новостей