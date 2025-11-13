İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Azərbaycanda qeyri-islam dini icmalarının sayı 39-a çatıb

    Din
    • 13 noyabr, 2025
    • 13:55
    Azərbaycanda qeyri-islam dini icmalarının sayı 39-a çatıb

    Azərbaycanda qeyri-islam dini icmalarının sayı 39-a çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmayılov ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılış mərasimində jurnalistlərə açıqlamasında məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, indiyədək Azərbaycanda 38 qeyri-islam dini icması fəaliyyət göstərirdi:

    "ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin də qeydiyyata alınması ilə bu say artıq 39-a çatıb".

    G.İsmayılov həmçinin bildirib ki, bugünkü mərasim Azərbaycanda vicdan azadlığının təmin olunmasının bariz göstəricisidir:

    "Azərbaycanda tarixən formalaşan multikultural dəyərlər mövcuddur. Bu hadisə həm də onu göstərir ki, dövlət dini icmaların fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradır və bundan sonra da dini icmalara dövlət tərəfindən lazımi dəstək göstəriləcək".

    Gündüz İsmayılov islam Azərbaycan Dini icmalar
    В Азербайджане число неисламских религиозных общин достигло 39
    Number of non-Islamic religious communities in Azerbaijan reaches 39

    Son xəbərlər

    15:15

    Azərbaycan Rusiyaya heyva satışını 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    15:14

    Azadə Hüseynova: İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin açılışı - möhtəşəm hadisədir

    Digər ölkələr
    15:06

    Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri investisiya tərəfdaşlığını genişləndirməyi razılaşdırıb

    İqtisadiyyat
    15:04

    TƏBİB: Son bir ayda 22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

    Sağlamlıq
    15:03

    "On İki Həvari Kvorumu"nun üzvü hərtərəfli dəstəyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Din
    15:01

    Fərid Şəfiyev: Bir gün "DW Russian"da da BBC-də olduğu kimi qalmaqal olacaq

    Xarici siyasət
    15:00

    İslamiadanın rəsmisi: "Azərbaycanda olan standartları Ər-Riyadda qoruyub saxlamağa çalışdıq"

    Fərdi
    14:57

    Rüfət Şahbazov: Seriallarda ailə-məişət mövzularının çox olmasını qınamıram, çünki reytinq lazımdır

    İncəsənət
    14:55

    Azərbaycanın icmal büdcəsinin 10 aylıq profisiti 8 milyard manatı ötüb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti