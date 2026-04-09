В Агдаме пройдет региональная конференция по вопросам государственно-религиозных отношений

В городе Агдам 15 апреля состоится региональная конференция на тему "Правовые и институциональные механизмы в государственно-религиозных отношениях".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с религиозными структурами.

В мероприятии примут участие руководство госкомитета и исполнительной власти Агдамского района, депутаты Милли Меджлиса, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности, теологи, религиозные деятели и председатели религиозных общин.

Цель конференции - обсуждение направлений совершенствования законодательства, усиления правовых и институциональных механизмов, а также профилактических мер.

В рамках конференции будут организованы панели на темы "Приоритеты государственной религиозной политики в меняющемся мире" и "Религиозный радикализм как угроза общественно-политической стабильности".