В Агдаме пройдет региональная конференция по вопросам государственно-религиозных отношений
- 09 апреля, 2026
- 10:26
В городе Агдам 15 апреля состоится региональная конференция на тему "Правовые и институциональные механизмы в государственно-религиозных отношениях".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с религиозными структурами.
В мероприятии примут участие руководство госкомитета и исполнительной власти Агдамского района, депутаты Милли Меджлиса, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности, теологи, религиозные деятели и председатели религиозных общин.
Цель конференции - обсуждение направлений совершенствования законодательства, усиления правовых и институциональных механизмов, а также профилактических мер.
В рамках конференции будут организованы панели на темы "Приоритеты государственной религиозной политики в меняющемся мире" и "Религиозный радикализм как угроза общественно-политической стабильности".