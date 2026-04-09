Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Агдаме пройдет региональная конференция по вопросам государственно-религиозных отношений

    Религия
    • 09 апреля, 2026
    • 10:26
    В городе Агдам 15 апреля состоится региональная конференция на тему "Правовые и институциональные механизмы в государственно-религиозных отношениях".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с религиозными структурами.

    В мероприятии примут участие руководство госкомитета и исполнительной власти Агдамского района, депутаты Милли Меджлиса, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности, теологи, религиозные деятели и председатели религиозных общин.

    Цель конференции - обсуждение направлений совершенствования законодательства, усиления правовых и институциональных механизмов, а также профилактических мер.

    В рамках конференции будут организованы панели на темы "Приоритеты государственной религиозной политики в меняющемся мире" и "Религиозный радикализм как угроза общественно-политической стабильности".

    Агдам Региональная конференция Государственный комитет по работе с религиозными организациями
    Ağdamda dövlət-din münasibətlərinə dair regional konfrans keçiriləcək
    Azerbaijan's Aghdam to host conference on state‑religion relations

    Последние новости

    11:55

    Альбарес: Испания возобновит работу своего посольства в Тегеране

    11:52

    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Венгрии

    11:49

    Минобороны Турции: "Черный ящик" не объяснил причины крушения C-130 в Грузии

    11:48

    В Сумгайыте двое отравившихся угарным газом детей выписаны домой

    11:39
    Азербайджан представлен на Венском форуме по энергетике и климату

    11:39
    Премьер Литвы посетила Аллею шехидов в Баку

    11:33
    Выпущены почтовые марки к 80-летию Анатолия Банишевского

    11:23

    В Азербайджане разрабатываются новые правила подключения к электросети - ЭКСКЛЮЗИВ

    11:21

    Зеленский: Я готов встретиться с Путиным где угодно

    Лента новостей