В прошлом году в Азербайджане запретили издание 26 наименований религиозной литературы

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году на основе поступивших в Государственный комитет по работе с религиозными образованиями обращений было рассмотрено 1704 наименования религиозной литературы и предотвращен ввоз в страну и распространение 52 наименований книг, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы.

По его словам, в стране было рассмотрено 192 наименования представленной для издания религиозной литературы, издание 26 из них посчитали нецелесообразным.