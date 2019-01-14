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    В прошлом году в Азербайджане запретили издание 26 наименований религиозной литературы

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году на основе поступивших в Государственный комитет по работе с религиозными образованиями обращений было рассмотрено 1704 наименования религиозной литературы и предотвращен ввоз в страну и распространение 52 наименований книг, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы

    По его словам, в стране было рассмотрено 192 наименования представленной для издания религиозной литературы, издание 26 из них посчитали нецелесообразным. 

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