Ученый: Кавказская Албания упоминается в урартских надписях 2700-летней давности

Урартские клинописные надписи 2700-летней давности свидетельствуют о древности албанского наследия и содержат одно из первых упоминаний Кавказской Албании.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Института истории и этнологии имени А.А.Бакиханова НАНА Рамин Ализаде.

По его словам, Кавказская Албания впервые упоминается как "Ку-Албан" в клинописной надписи урартского правителя Сардури II, совершившего в конце 40-х годов VIII века до н. э. поход к берегам озера Гёйча.

"Эта надпись, известная как "Аналыкыз" или "Врата сокровищницы", находится на высокой скалистой местности на берегу озера Ван. Из приведенной в ней информации следует, что страна Албан охватывала территорию к югу от озера Гёйча. Урартское государство возникло в первой половине IX века до н. э. в бассейне озера Ван в Восточной Анатолии, в основном в форме конфедерации кавказских по происхождению хурритских племенных объединений. Урарты называли свое государство Биаинили. Их южные соседи и главные соперники - ассирийцы - сначала называли это государство Уруадри, а позднее Урарту", - сказал он.

Ализаде сообщил, что, хотя в урартских клинописных надписях упоминаются десятки названий племен, гор, рек и различных местностей Южного Кавказа, ни в одном из известных на сегодняшний день текстов на урартском языке не упоминается ни хайская, ни армянская общность.

"Клинописные надписи о военных походах урартских правителей 2700 лет назад еще раз подтверждают этот факт. Древнейшие топонимы Южного Кавказа сохранились в урартских клинописных надписях IX–VII веков до н. э. с незначительными изменениями - в том виде, в котором они существуют в азербайджанском тюркском языке. В урартских клинописных надписях название махала Лору отражено как "Луэру", название страны Ути - "Этиу", название страны Албан - "Ку-Албан", зимовка Алатала в Шамшадильской области - "Алатэ", страна Ашкуз (Ишкуз/Искит) - "Ишкикулу", крепость Гарни - "Гиарни(ани)", стойбище Ёрюк (кара-папахские терекеме-тюрки) в области Шорайель - "Ерекуа", древнее село и стойбище Еллиджа к северо-западу от озера Гёйча (древний край близ села Агбулаг Чамбаракского района) - "Уэлику", а село Забазадур в Западном Зангезуре - как "Забахе", - сказал он.

Ализаде также отметил, что село Уруд отражено как "Ирдуа", село Ирмис - как "Амуша", стойбище Джул - как "Чулуку", Уштяпя (Учгая) к западу от озера Гёйча - как "Ушкия", гора Кямярли близ села Гурсалы в махале Лору и село Гямярли - как "Гамирра", крепость Горус - как "Гурия", древнее стойбище Улаш (Уляшик) близ села Ашагы Ахта на левом берегу реки Зянги - как "Луша", село Саллы в махале Дяреляйез - как "Шила", а село Улуханлы в нижнем бассейне реки Зянги - как "Улуа(не)".