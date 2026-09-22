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    2700 il əvvəlki Urartu kitabələri Alban irsinin qədimliyini ortaya qoyur - RƏY

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    • 22 sentyabr, 2026
    • 10:46
    2700 il əvvəlki Urartu kitabələri Alban irsinin qədimliyini ortaya qoyur - RƏY

    2700 il əvvəlki Urartu kitabələri Alban irsinin qədimliyini ortaya qoyur.

    Bunu "Report"a açıqlamasında AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutunun böyük elmi işçisi Ramin Əlizadə deyib.

    Onun sözlərinə görə, Qafqaz Albaniyasından ilk dəfə e.ə. VIII əsrin 40-cı illərinin sonlarında Göyçə gölü ətrafına hücum etmiş Urartu hökmdarı II Sardurinin mixi yazılı kitabəsində "Ku-Alban" kimi bəhs edilir:

    "Analıkız" və ya "Xəzinə qapısı" adlı bu kitabə hazırda Van gölü sahilində hündür qayalıq ərazidə yerləşir. Həmin kitabədə verilən məlumatdan aydın olur ki, Alban ölkəsi Göyçə gölünün cənubunu əhatə edirdi. Urartu dövləti e.ə. IX əsrin I yarısında Şərqi Anadoluda Van gölü hövzəsində əsasən Qafqaz əsilli Hurri aşirət birliklərinin konfederasiyası şəklində meydana gəlib. Urartulular öz dövlətlərini Biainili adlandırırdılar. Onların cənub qonşusu və ən güclü rəqibi olan aşşurlar isə bu dövləti əvvəlcə Uruadri, daha sonra Urartu adlandırmışlar".

    Ramin Əlizadə
    R.Əlizadə bildirib ki, Urartu mixi yazılı kitabələrində Cənubi Qafqaz ərazisində onlarla tayfa, dağ, çay və müxtəlif yer-yurd adları çəkilsə də, indiyədək məlum olan heç bir Urartu dilində olan mətndə nə hay, nə də erməni adlı toplumdan bəhs edilməyib:

    "2700 il əvvəl Urartu hökmdarlarının hərbi səfərlərindən bəhs edən mixi yazılı kitabələr bu faktı bir daha təsdiq edir. Cənubi Qafqazın ən qədim toponimləri e.ə. IX-VII əsrlərə aid Urartu mixi yazılı kitabələrində cüzi dəyişikliyə uğrayaraq Azərbaycan türkcəsində olduğu kimi qorunub saxlanıb. Urartu mixi yazılı kitabələrində Loru mahalının adı "Lueru", Uti ölkəsinin adı "Etiu", Alban ölkəsinin adı "Ku-Alban", Şəmşəddil mahalında Alatala qışlağının adı "Alate", Aşquz (İşquz/İskit) ölkəsinin adı "İşkiqulu", Gərni qalasının adı "Giarni(ani)", Şörəyel mahalında Yörük (Qarapapaq tərəkəmə türkləri) obası "Erekua", Göyçə gölünün şimal-qərbində qədim Yellicə kəndi və obası (Çəmbərək rayonu Ağbulaq kəndi yaxınlığında qədim yurd) "Ueliku", Qərbi Zəngəzurda Zabazadur kəndi (Qarakilsə rayonu ərazisində ermənilər tərəfindən dağıdılmış qədim yurd) "Zabahe" kimi əks olunub".

    R.Əlizadə qeyd edib ki, həmçinin Urud kəndi "İrdua", İrmis kəndi "Amuşa", Cul obası "Çuluku", Göyçə gölünün qərbində Üştəpə (Üçqaya) "Uşkiya", Loru mahalında Qursalı kəndi yaxınlığında Kəmərli dağı, Qəmərli adlı kəndlər "Gamirra", Gorus qalasının adı "Guria", Zəngi çayının sol sahilində Aşağı Axta kəndi yaxınlığında qədim Ulaş (Üləşik) obası "Luşa", Dərələyəz mahalında Sallı kəndi "Şila", Zəngi çayının aşağı hövzəsində yerləşən Uluxanlı kəndinin adı "Ulua(ne)" olaraq həkk olunub.

    Ramin Əlizadə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Alban kilsələri Cənubi Qafqaz
    Ученый: Кавказская Албания упоминается в урартских надписях 2700-летней давности
    2700-year-old Urartian inscriptions testify to antiquity of Albanian heritage, historian says

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