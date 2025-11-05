Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    УМК: В Азербайджане никогда не было дискриминации по признаку религии

    Религия
    • 05 ноября, 2025
    • 13:42
    УМК: В Азербайджане никогда не было дискриминации по признаку религии

    В Азербайджане никогда не было дискриминации в отношении представителей различных религий.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Салман Мусаев на фестивале "Цвет разнообразия" в Баку.

    По его словам, азербайджанское государство всегда создавало условия для свободного проживания представителей разных религий:

    "Они также сражались за освобождение азербайджанских территорий в 44-дневной Отечественной войне. В результате были погибшие и раненые. Это единство заслуживает похвалы".

    Мусаев также отметил, что в Азербайджане все могут совместно и открыто совершать религиозные обряды.

    УМК религия Цвет разнообразия
    QMİ sədrinin müavini: Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələrinə qarşı heç vaxt ayrı-seçkilik edilməyib

    Последние новости

    14:34

    Еврокомиссия представила транспортный пакет до 2027 года на €2,9 млрд

    Другие
    14:30

    В Ереванском метро произошел сбой в электроснабжении

    В регионе
    14:30
    Фото

    В Болниси открылась персональная выставка народного художника Арифа Гусейнова

    В регионе
    14:22
    Фото

    В Франции обсудили роль Азербайджана на древнем и современном Шелковом пути

    Kультурная политика
    14:19

    Курс евро к доллару увеличился после публикации данных из еврозоны

    Финансы
    14:17

    Суданские военные отказались от предложения США заключить перемирие с СБР

    Другие страны
    14:06

    Профессор: Одна из негативных сторон ИИ - вероятность использования в военных целях

    Внешняя политика
    13:52

    Гендиректор ИСЕСКО: Проделанная на освобожденных территориях работа важна как модель

    Внешняя политика
    13:51
    Фото

    Азербайджанские журналисты посетили музей-заповедник "Ичан-Кала" в Хиве

    Медиа
    Лента новостей