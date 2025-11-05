УМК: В Азербайджане никогда не было дискриминации по признаку религии
Религия
- 05 ноября, 2025
- 13:42
В Азербайджане никогда не было дискриминации в отношении представителей различных религий.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Салман Мусаев на фестивале "Цвет разнообразия" в Баку.
По его словам, азербайджанское государство всегда создавало условия для свободного проживания представителей разных религий:
"Они также сражались за освобождение азербайджанских территорий в 44-дневной Отечественной войне. В результате были погибшие и раненые. Это единство заслуживает похвалы".
Мусаев также отметил, что в Азербайджане все могут совместно и открыто совершать религиозные обряды.
