QMİ sədrinin müavini: Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələrinə qarşı heç vaxt ayrı-seçkilik edilməyib
Din
- 05 noyabr, 2025
- 13:09
Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələrinə qarşı heç vaxt ayrı-seçkilik edilməyib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Salman Musayev noyabrın 5-də Bakıda keçirilən "Fərqliliyin rəngi" festivalında çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan dövləti həmişə müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin ölkədə azad yaşamasına şərait yaradıb:
"Onlar 44 günlük Vətən müharibəsində də Azərbaycan ərazilərinin azad edilməsi uğrunda döyüşüblər. Nəticədə şəhid olanlar, yaralananlar var idi. Bu birlik təqdirəlayiqdir".
S.Musayev həmçinin bildirib ki, Azərbaycanda hər kəs birlikdə, geniş və açıq şəkildə öz ibadətlərini yerinə yetirə bilirlər.
