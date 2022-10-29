О нас

УМК: Наш народ осуждает поддержку Ираном Армении

УМК: Наш народ осуждает поддержку Ираном Армении "Всесторонняя поддержка мусульманским Ираном Армении, проводящей оккупационную политику против Азербайджана, осуждается мусульманами, нашим народом".
Религия
29 октября 2022 г. 11:26
УМК: Наш народ осуждает поддержку Ираном Армении

"Всесторонняя поддержка мусульманским Ираном Армении, проводящей оккупационную политику против Азербайджана, осуждается мусульманами, нашим народом".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа.

В заявлении говорится, что религиозный фактор имеет особое значение среди исторических и духовных ценностей, связывающих Иран и Азербайджан: "Эта реальность должна служить дальнейшему сближению народов. Друг, брат познается в беде. К сожалению, до тех пор, пока карабахская проблема не была решена Азербайджаном и после того, как восторжествовала историческая справедливость, отношение иранского государства к Армении носило покровительственный характер. В отличие от мусульманских стран, которые на протяжении многих лет, выступая с позиции исламской солидарности как истинные друзья и братья не устанавливали политические, дипломатические отношения со страной-агрессором, не открыли посольства, выступали в международных организациях с заявлениями, осуждающими оккупацию, Иран еще больше углубил сотрудничество с Арменией, игнорировал соответствующие решения и резолюции, принятые в рамках Организации исламского сотрудничества, членом которой является", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке QMİ: "Xalqımız müsəlman İranın Ermənistana hərtərəfli dəstəyini qınayır"

Самое читаемое

Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi