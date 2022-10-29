УМК: Наш народ осуждает поддержку Ираном Армении

"Всесторонняя поддержка мусульманским Ираном Армении, проводящей оккупационную политику против Азербайджана, осуждается мусульманами, нашим народом".

"Всесторонняя поддержка мусульманским Ираном Армении, проводящей оккупационную политику против Азербайджана, осуждается мусульманами, нашим народом".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа.

В заявлении говорится, что религиозный фактор имеет особое значение среди исторических и духовных ценностей, связывающих Иран и Азербайджан: "Эта реальность должна служить дальнейшему сближению народов. Друг, брат познается в беде. К сожалению, до тех пор, пока карабахская проблема не была решена Азербайджаном и после того, как восторжествовала историческая справедливость, отношение иранского государства к Армении носило покровительственный характер. В отличие от мусульманских стран, которые на протяжении многих лет, выступая с позиции исламской солидарности как истинные друзья и братья не устанавливали политические, дипломатические отношения со страной-агрессором, не открыли посольства, выступали в международных организациях с заявлениями, осуждающими оккупацию, Иран еще больше углубил сотрудничество с Арменией, игнорировал соответствующие решения и резолюции, принятые в рамках Организации исламского сотрудничества, членом которой является", - говорится в заявлении.