    УМК нацелено на развитие сотрудничества со штатом Юта, Фондом Стирлинга и кворумом 12 апостолов

    Религия
    • 06 октября, 2025
    • 11:47
    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде выразил благодарность Фонду Стирлинга за материальную и моральную поддержку в процессе разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

    Как сообщает "Report", шейхульислам заявил об этом, выступая на Всемирном съезде Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в США.

    Он подчеркнул, что Азербайджан является одним из немногих мест в мире, где исторически не происходило столкновений между последователями различных религий и конфессий.

    "Религиозные общины, действующие в нашей стране, обладают равными правами и находятся под вниманием и заботой государства. Счастливое будущее человечества возможно только на основе мира и мирного сосуществования. Управление мусульман Кавказа гордится высоким уровнем сотрудничества со штатом Юта, Фондом Стирлинга и кворумом 12 апостолов. Продолжение и развитие этих связей через совместные инициативы и проекты является нашей общей целью", - отметил Пашазаде.

    Allahşükür Paşazadə minatəmizləmə əməliyyatlarına dəstəyinə görə Stirlinq Fonduna təşəkkür edib

