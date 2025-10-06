УМК нацелено на развитие сотрудничества со штатом Юта, Фондом Стирлинга и кворумом 12 апостолов

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде выразил благодарность Фонду Стирлинга за материальную и моральную поддержку в процессе разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает "Report", шейхульислам заявил об этом, выступая на Всемирном съезде Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в США.

Он подчеркнул, что Азербайджан является одним из немногих мест в мире, где исторически не происходило столкновений между последователями различных религий и конфессий.

"Религиозные общины, действующие в нашей стране, обладают равными правами и находятся под вниманием и заботой государства. Счастливое будущее человечества возможно только на основе мира и мирного сосуществования. Управление мусульман Кавказа гордится высоким уровнем сотрудничества со штатом Юта, Фондом Стирлинга и кворумом 12 апостолов. Продолжение и развитие этих связей через совместные инициативы и проекты является нашей общей целью", - отметил Пашазаде.