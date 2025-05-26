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Турал Гянджалиев: В ряде стран пропагандируется ненависть и вражда к мусульманам

Турал Гянджалиев: В ряде стран пропагандируется ненависть и вражда к мусульманам В ряде стран Запада наблюдается в некотором роде навязывание исламофобии своим жителям, пропагандируется ненависть и вражда к мусульманам.
Религия
26 мая 2025 г. 13:41
Турал Гянджалиев: В ряде стран пропагандируется ненависть и вражда к мусульманам

В ряде стран Запада наблюдается в некотором роде навязывание исламофобии своим жителям, пропагандируется ненависть и вражда к мусульманам.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев на международной научной конференции "Исламофобия: Разоблачение предвзятости и разрушение стигм" в Баку.

По его словам, исламофобия и расизм взаимосвязаны. "К примеру, в Швейцарии 11% белого мусульманского населения подвергаются исламофобии. Исламофобия все больше разветвляется в странах мира, и одна из ветвей приводит к расизму, провоцируя вражду между людьми. Поэтому мусульмане, христиане и иудеи должны быть едины и вести совместную борьбу", - отметил Гянджалиев.

Депутат подчеркнул, что в процессе борьбы с этим явлением следует, прежде всего, начать с себя. "Мы должны просвещаться, пропагандировать красоту поклонения и ислама, его положительные стороны", - сказал он.

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Версия на английском языке Tural Ganjaliyev: Western countries impose Islamophobia on their residents
Версия на азербайджанском языке Tural Gəncəliyev: Qərb ölkələri islamofobiyanı yerli sakinlərə sırıyırlar

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