Турал Гянджалиев: В ряде стран пропагандируется ненависть и вражда к мусульманам

В ряде стран Запада наблюдается в некотором роде навязывание исламофобии своим жителям, пропагандируется ненависть и вражда к мусульманам.

В ряде стран Запада наблюдается в некотором роде навязывание исламофобии своим жителям, пропагандируется ненависть и вражда к мусульманам.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев на международной научной конференции "Исламофобия: Разоблачение предвзятости и разрушение стигм" в Баку.

По его словам, исламофобия и расизм взаимосвязаны. "К примеру, в Швейцарии 11% белого мусульманского населения подвергаются исламофобии. Исламофобия все больше разветвляется в странах мира, и одна из ветвей приводит к расизму, провоцируя вражду между людьми. Поэтому мусульмане, христиане и иудеи должны быть едины и вести совместную борьбу", - отметил Гянджалиев.

Депутат подчеркнул, что в процессе борьбы с этим явлением следует, прежде всего, начать с себя. "Мы должны просвещаться, пропагандировать красоту поклонения и ислама, его положительные стороны", - сказал он.