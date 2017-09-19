С начала месяца Мухаррам в мечети "Гейдар" будут организовываться мероприятия

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Со дня начала месяца Мухаррам, то есть с 22 сентября, ежедневно в мечети "Гейдар" будут организовываться соответствующие меджлисы.

Об этом Report сообщил имам мечети, хаджи Руфат Гараев.

По его словам, связанные с месяцем Мухаррам меджлисы будут начинаться ежедневно в 21:00 с 22 сентября по 1 октября: "Вход на организованные в мечети меджлисы будет свободным. Здесь будут читать молитвы, информировать присутствующих о сути месяца, имамах и пр.".

Р.Гараев добавил, что меджлис также будет организован в День Ашура, то есть 1 октября.

Отметим, что читаемые в мечети "Гейдар" проповеди подготавливаются и представляются не по рекомендации Управления мусульман Кавказа (УМК) и Госкомитета по работе с религиозными структурами, а по свободной программе.