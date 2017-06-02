Смогут ли созданные в Азербайджане исламские колледжи провести прием студентов в этом году?

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "В некоторых исламских колледжах, созданных в марте указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, в этом году ограничены возможности по приему студентов".

Об этом Report заявила заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Гамар Джавадлы.

По ее словам, организация работы колледжей со временем будет осуществляться поэтапно: "Планируется проведение заседаний в связи с организацией работы колледжей. Соберется руководство школ, будут обсуждены проблемы, будет сформирован педагогический коллектив, учебный план, система методических пособий. В УМК может быть создан новый отдел, который будет заниматься управлением исламских колледжей. В некоторых местах здание школы уже готово, а в некоторых есть необходимость в ремонте или реконструкции здания. В центре внимания будет находиться вопрос обеспечения оборудованием, вопрос соответствия здания учебным стандартам".

Отметим, что до сегодняшнего дня у УМК было три действующих религиозных медресе. Они действуют в поселке Алиабад Загатальского района, в городах Шеки и Баку. Эти медресе получили статус колледжа. В настоящее время ведется работа по организации деятельности еще 8 исламских колледжей. Это Исламский колледж Гейдар, Закатальский исламский колледж, Гянджинский исламский колледж, Лянкяранский исламский колледж, Губинский исламский колледж, Нардаранский исламский колледж, Исламский колледж Бибихейбат и Нахчыванский исламский колледж.