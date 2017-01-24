Сиявуш Гейдаров: Незаконные собрания пресекаются, чтобы предотвратить появление в религиозной среде подозрительных людей

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Если кто-то в Азербайджане самовольно попытается совершить перед толпой религиозные обряды или заняться распространением ложной идеологии, в их отношении буду приняты меры".

Об этом в заявлении Report сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

По его словам, иногда люди допускают ошибки и называют обычные постройки мечетью, а не имеющую официальную регистрацию группу считают общиной: "Чтобы защитить наших граждан от чуждой идеологии запрещается самовольная организация собраний под предлогом религии".

Зампред госкомитета подчеркнул, что для того, чтобы действовать в Азербайджане как мечеть требуются регистрация и община: "В то же время, должен быть назначен официальный религиозный деятель. Должно быть ясно, кто проводит религиозную церемонию, кто учит людей молитвам. Поэтому подобные собрания пресекаются, чтобы побороть пропаганду и агитацию среди людей чуждой идеологии и предотвратить появление в этой атмосфере подозрительных людей. Так как мы не знаем, кто и откуда управляет ими. Неизвестно также, какую идеологию они пропагандируют".

С.Гейдаров сказал, что борьба Госкомитета по работе с религиозными структурами с такими явлениями является одним из приоритетных направлений: "Проведены совместные мероприятия для пресечения правонарушений, допускаемых как исламскими, так и неисламскими общинами. Большая часть незаконных религиозных церемоний уже пресечена. Мы и впредь планируем принимать решительные шаги в данном направлении".