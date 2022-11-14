Сиявуш Гейдаров: Религиозное образование за рубежом не оправдывает себя

Опыт показывает, что получение религиозного образования за рубежом не оправдывает себя.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.
Зампредседателя добавил, что образование, полученное в зарубежных странах, служит политике этих стран, получающие там образование так или иначе подвергаются чуждой религиозной идеологии: "С 2018 года в Азербайджане действует Институт теологии, где формируются наши национальные религиозные кадры".