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Сиявуш Гейдаров: Религиозное образование за рубежом не оправдывает себя

Сиявуш Гейдаров: Религиозное образование за рубежом не оправдывает себя Опыт показывает, что получение религиозного образования за рубежом не оправдывает себя.
Религия
14 ноября 2022 г. 12:37
Сиявуш Гейдаров: Религиозное образование за рубежом не оправдывает себя

Опыт показывает, что получение религиозного образования за рубежом не оправдывает себя.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

Зампредседателя добавил, что образование, полученное в зарубежных странах, служит политике этих стран, получающие там образование так или иначе подвергаются чуждой религиозной идеологии: "С 2018 года в Азербайджане действует Институт теологии, где формируются наши национальные религиозные кадры".

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Версия на азербайджанском языке Səyavuş Heydərov: "Xaricdə dini təhsil almaq özünü doğrultmur"

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