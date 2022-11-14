Сиявуш Гейдаров: Религиозное образование за рубежом не оправдывает себя

Опыт показывает, что получение религиозного образования за рубежом не оправдывает себя.

Опыт показывает, что получение религиозного образования за рубежом не оправдывает себя.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

Зампредседателя добавил, что образование, полученное в зарубежных странах, служит политике этих стран, получающие там образование так или иначе подвергаются чуждой религиозной идеологии: "С 2018 года в Азербайджане действует Институт теологии, где формируются наши национальные религиозные кадры".