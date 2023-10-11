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Глава УМК: Съезд лидеров мировых религий - важная платформа глобального межрелигиозного диалога

Глава УМК: Съезд лидеров мировых религий - важная платформа глобального межрелигиозного диалога Казахстанский Съезд, как традиционная площадка на высшем уровне для встреч влиятельных религиозных лидеров мира, представляет собой платформу глобального межрелигиозного диалога, утвердившую свою значимость на международном уровне на протяжении более двух
Религия
11 октября 2023 г. 08:17
Глава УМК: Съезд лидеров мировых религий - важная платформа глобального межрелигиозного диалога

Казахстанский Съезд, как традиционная площадка на высшем уровне для встреч влиятельных религиозных лидеров мира, представляет собой платформу глобального межрелигиозного диалога, утвердившую свою значимость на международном уровне на протяжении более двух десятилетий.

Как сообщает командированный в Астану корреспондент Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде заявил, выступая на XXI заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в казахстанской столице.

"Исключительное значение этого Съезда состоит в том, что он является постоянно действующей площадкой для встреч религиозных лидеров с политическими и общественными деятелями. Хотел бы выразить глубокую признательность Казахстанскому государству и его мудрому политическому руководству, обеспечившему создание и устойчивое существование такой важной общечеловеческой инициативы. Казахстан уверенно движется на пути прогресса и нравственного развития. Проводятся большие работы по развитию культурного и духовного наследия страны, а также в политической и экономической сферах, реализуются важнейшие проекты и инициативы. Мы уверены, что Казахстан и впредь будет играть активную роль в процессе развития межрелигиозного и межцивилизационного диалога", - заявил глава Управления мусульман Кавказа.

Он поблагодарил казахстанскую сторону за гостеприимство и высокий уровень сегодняшнего заседания секретариата Астанинского Съезда.

"Мы поддерживаем все инициативы, выдвинутые секретариатом в рамках подготовки к очередному Съезду в Астане, и выражаем готовность внести свой вклад в их осуществление. В этой связи, Управление мусульман Кавказа представило ранее в Секретариат свои и предложения по проекту концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы",- добавил А.Пашазаде.

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