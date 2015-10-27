Шейх-уль-ислам Аллахшюкур Пашазаде отправится с визитом в Россию

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшюкур Пашазаде 28 октября отправится с визитом в Российскую Федерацию.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, визит осуществляется на основе приглашения 3-го Московского международного форума на тему "Религия и мир", который пройдет 28 октября при организаторстве власти города Москвы, Международной комиссии сотрудничества Совета по работе с религиозными организациями при президенте России, а также при поддержке Межрелигиозного совета России.

Шейх-уль-ислам А.Пашазаде выступит с лекцией на пленарном заседании международного форума.

В рамках визита председатель УМК встретится с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе визита также предусмотрено проведение других встреч.