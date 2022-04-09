Саудовская Аравия разрешила совершить хадж 1 млн паломников в год

Саудовская Аравия увеличила допустимое число паломников для хаджа в год до 1 млн человек, включая как подданных королевства, так и иностранцев.

Саудовская Аравия увеличила допустимое число паломников для хаджа в год до 1 млн человек, включая как подданных королевства, так и иностранцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Saudi Press Agency со ссылкой на министерство по делам хаджа и умры.

По его данным, ежегодное паломничество в Мекку в этом году смогут осуществлять полностью вакцинированные лица моложе 65 лет. Паломники по приезде также должны буду предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

3 февраля Саудовская Аравия подтвердила намерение провести хадж в 2022 году, формат подготовки к нему определяется саудовской стороной в соответствии с эпидемиологической ситуацией, сложившейся в том числе в тех странах, откуда прибывают паломники.