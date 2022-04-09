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США готовы помочь Индии сократить зависимость от поставок нефти из России

США готовы помочь Индии сократить зависимость от поставок нефти из России Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх во время недавнего визита в Нью-Дели заявил властям Индии о важности соблюдения антироссийских санкций и предложил содействие в сокращении зависимости от поставок нефти из Р
Другие страны
9 апреля 2022 г. 06:32
США готовы помочь Индии сократить зависимость от поставок нефти из России

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх во время недавнего визита в Нью-Дели заявил властям Индии о важности соблюдения антироссийских санкций и предложил содействие в сокращении зависимости от поставок нефти из РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она заверила, что Сингх не выступал с "предупреждениями" в отношении Нью-Дели и констатировал, что "каждая страна, включая Индию, самостоятельно решает, импортировать ли российскую нефть". "Он сказал, что, конечно, им следует соблюдать санкции", - пояснила представитель Белого дома, уточнив, что Сингх отметил готовность администрации США содействовать Индии в "диверсификации поставок" и в "дальнейшем сокращении" зависимости от импорта российской нефти.

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