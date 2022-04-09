США готовы помочь Индии сократить зависимость от поставок нефти из России

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх во время недавнего визита в Нью-Дели заявил властям Индии о важности соблюдения антироссийских санкций и предложил содействие в сокращении зависимости от поставок нефти из Р

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх во время недавнего визита в Нью-Дели заявил властям Индии о важности соблюдения антироссийских санкций и предложил содействие в сокращении зависимости от поставок нефти из РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она заверила, что Сингх не выступал с "предупреждениями" в отношении Нью-Дели и констатировал, что "каждая страна, включая Индию, самостоятельно решает, импортировать ли российскую нефть". "Он сказал, что, конечно, им следует соблюдать санкции", - пояснила представитель Белого дома, уточнив, что Сингх отметил готовность администрации США содействовать Индии в "диверсификации поставок" и в "дальнейшем сокращении" зависимости от импорта российской нефти.