Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Религия
    • 19 марта, 2026
    • 13:00
    Сахиба Гафарова примет участие в похоронах патриарха Илии II в Грузии

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетит Тбилиси для участия в церемонии похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II.

    Как сообщает Report, спикер парламента примет участие в траурной церемонии в знак солидарности с грузинским народом.

    Илия II будет похоронен 22 марта в Сионском кафедральном соборе.

    Отметим, что Илия II скончался в клинике на 94-м году жизни. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. При нем в Тбилиси был построен кафедральный собор Святой Троицы - крупнейший храм Грузии.

    Сахиба Гафарова Патриарх Илия II
    Gürcüstanın Katolikos-Patriarxının dəfnində Azərbaycanı Sahibə Qafarova təmsil edəcək
    Ты - Король

