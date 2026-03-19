Сахиба Гафарова примет участие в похоронах патриарха Илии II в Грузии
Религия
- 19 марта, 2026
- 13:00
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетит Тбилиси для участия в церемонии похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II.
Как сообщает Report, спикер парламента примет участие в траурной церемонии в знак солидарности с грузинским народом.
Илия II будет похоронен 22 марта в Сионском кафедральном соборе.
Отметим, что Илия II скончался в клинике на 94-м году жизни. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. При нем в Тбилиси был построен кафедральный собор Святой Троицы - крупнейший храм Грузии.
13:22
Доходы Азербайджана от мобильной связи выросли более чем на 5%ИКТ
13:22
Разведка США: Мирный процесс между Баку и Ереваном повысил стабильность на КавказеВнешняя политика
13:19
Фото
Переселившимся в Ханабад 19 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:15
Вугар Сулейманов провел в Китае переговоры с производителями оборудования по разминированиюВнешняя политика
13:11
Гурбанмаммет Эльясов: Ашхабад и Баку могут сотрудничать в производстве зеленого водородаЭнергетика
13:09
Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем ВостокеВнешняя политика
13:08
В Кувейте второй за день НПЗ подвергся атаке дрона - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:06
В Азербайджане за январь-февраль произведено 20 единиц общественного транспортаИнфраструктура
