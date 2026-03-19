Сахиба Гафарова примет участие в похоронах патриарха Илии II в Грузии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетит Тбилиси для участия в церемонии похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II.

Как сообщает Report, спикер парламента примет участие в траурной церемонии в знак солидарности с грузинским народом.

Илия II будет похоронен 22 марта в Сионском кафедральном соборе.

Отметим, что Илия II скончался в клинике на 94-м году жизни. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. При нем в Тбилиси был построен кафедральный собор Святой Троицы - крупнейший храм Грузии.