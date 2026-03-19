İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Din
    • 19 mart, 2026
    • 12:40
    Gürcüstanın Katolikos-Patriarxının dəfnində Azərbaycanı Sahibə Qafarova təmsil edəcək

    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Bütün Gürcüstanın Katolikos-Patriarxı II İliyanın dəfn mərasimində iştirak etmək üçün Tbilisiyə səfər edəcək.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, parlament sədri dəfn mərasimdə iştirak edərək gürcü xalqına ehtiramını bildirəcək.

    Məlumata əsasən, II İliya martın 22-də Sioni Kafedralında dəfn ediləcək.

    Qeyd edək ki, II İliya martın 17-də vəfat edib. Onun vəfatı ilə əlaqədar Gürcüstanda matəm elan olunub.

    II İliya 1933-cü ildə anadan olub. Patriarx 1977-ci ildən Gürcü Pravoslav Kilsəsinə rəhbərlik edib. Onun rəhbərliyi ilə ölkədə yeparxiyaların sayı 42-yə, fəaliyyət göstərən kilsələrin sayı isə 48-dən təxminən 1000-ə yüksəlib. Həmçinin II İliya dövründə Tiflisdə Gürcüstanın ən böyük kilsəsi olan Müqəddəs Üçlük Patriarxal Katedrali tikilib.

    Gürcüstanın Katolikos-Patriarxı II İliya Sahibə Qafarova
    Сахиба Гафарова примет участие в похоронах патриарха Илии II в Грузии

