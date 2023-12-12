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Руководители религиозных конфессий Азербайджана посетили могилу Гейдара Алиева

Руководители религиозных конфессий Азербайджана посетили могилу Гейдара Алиева 12 декабря председатель Управления мусульман Кавказа Шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде, руководители религиозных конфессий и религиозные деятели Азербайджана посетили могилу архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, о
Религия
12 декабря 2023 г. 14:11
Руководители религиозных конфессий Азербайджана посетили могилу Гейдара Алиева

12 декабря председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде, руководители религиозных конфессий и религиозные деятели Азербайджана посетили могилу архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Об этом Report сообщили в УМК.

Отмечено, что религиозные деятели почтили память великого лидера и возложили цветы к его могиле.

Также была отмечена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, к ее могиле возложены букеты цветов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

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