Руководители религиозных конфессий Азербайджана посетили могилу Гейдара Алиева

12 декабря председатель Управления мусульман Кавказа Шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде, руководители религиозных конфессий и религиозные деятели Азербайджана посетили могилу архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, о

12 декабря председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде, руководители религиозных конфессий и религиозные деятели Азербайджана посетили могилу архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Об этом Report сообщили в УМК.

Отмечено, что религиозные деятели почтили память великого лидера и возложили цветы к его могиле.

Также была отмечена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, к ее могиле возложены букеты цветов.