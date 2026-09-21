Роберт Мобили: Албано-удинское наследие беспокоит реваншистские силы в Армении

Понятия "Кавказская Албания" и "албано-удинское наследие" вызывают серьезное беспокойство у реваншистских сил в Армении.

Как передает корреспондент Report из Агдере, об этом 21 сентября в рамках визита членов Албано-удинской христианской религиозной общины в монастырь Гянджасар заявил журналистам глава общины Роберт Мобили.

По его словам, посещение представителями общины монастыря Гянджасар и совершение молитвы в храме является очень важным событием.

"Весьма знаменательно, что вчера отмечался День государственного суверенитета Азербайджана. Сегодня же - день рождения Пресвятой Девы Марии и Международный день мира. До сих пор мы совершали молитвы и зажигали свечи во многих церквях на освобожденных от оккупации территориях. Монастырский комплекс Гянджасар, являющийся жемчужиной Кавказской Албании, мы посетили впервые", - сказал Мобили.

Он заявил, что церкви на освобожденных территориях Азербайджана однозначно являются албанскими храмами.

"Реваншистские силы в Армении обеспокоены как понятием Кавказской Албании, так и понятием албано-удинского наследия. Истина заключается в том, что церкви на освобожденных территориях Азербайджана однозначно являются албанскими храмами. Азербайджанское государство - единственный преемник этого наследия. Очень отрадно, что в Азербайджане, 95 процентов населения которого составляют мусульмане, к нам относятся с большим уважением. Толерантность азербайджанского народа, здоровая религиозная среда в стране придают нам большую духовную силу", - подчеркнул Мобили.