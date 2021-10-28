Религиозные деятели США посетили Агдам и Шушу

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы встретился с руководителями ряда исламских, христианских и еврейских религиозных общин США.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы встретился с руководителями ряда исламских, христианских и еврейских религиозных общин США.

Как сообщили Report в Госкомитете, М.Гурбанлы, напомнив о встречах, проведенных в рамках визитов в США, рассказал о важности взаимодействия.

Отметив, что в составе сегодняшней делегации есть известные лица христианского, исламского и еврейского вероисповеданий, председатель комитета сравнил это с межрелигиозной гармонией в Азербайджане.

В ходе встречи М.Гурбанлы особо подчеркнул факты вандализма Армении на освобожденных от оккупации территориях, в том числе разрушение принадлежащих нашему народу древних историко-религиозных памятников.

Руководители религиозных общин отметили, что ценят атмосферу толерантности и религиозного разнообразия, свидетелями которых стали во время своих визитов в Азербайджан.

Отметив, что посетили в Азербайджане места религиозного поклонения, в том числе в Агдаме, Шуше, Гяндже, гости заявили, что разнообразие, а также инклюзивность являются приоритетами государства и нашего народа.

В заключение гостям были подарены изданные Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями книги на английском языке.