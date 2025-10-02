Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Рамин Мамедов примет участие в международном симпозиуме в США

    Религия
    • 02 октября, 2025
    • 10:33
    Рамин Мамедов примет участие в международном симпозиуме в США

    Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов отправляется с визитом в США.

    Как сообщили Report в Госкомитете, он примет участие в 32-м Международном симпозиуме по праву и религии, который пройдет в Прово (штат Юта) с 5 по 8 октября.

    Мамедов выступит на пленарном заседании на тему "Передовой опыт защиты религиозной свободы: прошлое и настоящее".

    В симпозиуме примут участие представители стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки, Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки, а также США.

    Ожидается, что в рамках визита председатель Госкомитета также проведет ряд встреч.

    Лента новостей