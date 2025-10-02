Рамин Мамедов примет участие в международном симпозиуме в США

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов отправляется с визитом в США.

Как сообщили Report в Госкомитете, он примет участие в 32-м Международном симпозиуме по праву и религии, который пройдет в Прово (штат Юта) с 5 по 8 октября.

Мамедов выступит на пленарном заседании на тему "Передовой опыт защиты религиозной свободы: прошлое и настоящее".

В симпозиуме примут участие представители стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки, Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки, а также США.

Ожидается, что в рамках визита председатель Госкомитета также проведет ряд встреч.