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    Рафик Данакари: Посещение монастыря Гянджасар – большая радость для нас

    Религия
    • 21 сентября, 2026
    • 17:47
    Рафик Данакари: Посещение монастыря Гянджасар – большая радость для нас

    Заместитель председателя Албано-удинской христианской религиозной общины Рафик Данакари поделился впечатлениями после посещения монастырского комплекса Гянджасар в селе Венгли Агдеринского района.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов, Данакари подчеркнул особое значение визита членов Албано-удинской общины в монастырь Гянджасар после долгих лет.

    "Мы очень счастливы быть здесь сегодня. Благодаря освобождению наших земель теперь мы можем спокойно посещать это святое место. Мы не могли приходить сюда долгие годы - на протяжении 100-200 лет. Сегодня мы помолились за души наших шехидов, почтили их память и зажги свечи", - сказал он.

    Зампред отметил, что сегодняшний день также знаменателен тем, что в этот день родилась пресвятая Дева Мария:

    "Нахождение в Гянджасарском монастыре в этот знаменательный день имеет для нас особое значение. Мы хотим и дальше регулярно посещать Гянджасарский монастырь, а также церкви и монастыри, расположенные в других регионах Азербайджана, молиться там и зажигать свечи".

    Данакари подчеркнул, что также важно знакомить мировое сообщество с этими историческими местами:

    "Потому что это наша история, наше культурное и религиозное наследие. Хотим, чтобы весь мир увидел, что историческое наследие Кавказской Албании живет и сегодня".

    Рафик Данакари Монастырь Гянджасар Агдере
    Rafiq Danakari: Gəncəsər monastırını ziyarət etmək bizim üçün böyük xoşbəxtlikdir
    Alban-Udi community representative shares impressions of Ganjasar Monastery visit

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