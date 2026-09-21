Рафик Данакари: Посещение монастыря Гянджасар – большая радость для нас

Заместитель председателя Албано-удинской христианской религиозной общины Рафик Данакари поделился впечатлениями после посещения монастырского комплекса Гянджасар в селе Венгли Агдеринского района.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов, Данакари подчеркнул особое значение визита членов Албано-удинской общины в монастырь Гянджасар после долгих лет.

"Мы очень счастливы быть здесь сегодня. Благодаря освобождению наших земель теперь мы можем спокойно посещать это святое место. Мы не могли приходить сюда долгие годы - на протяжении 100-200 лет. Сегодня мы помолились за души наших шехидов, почтили их память и зажги свечи", - сказал он.

Зампред отметил, что сегодняшний день также знаменателен тем, что в этот день родилась пресвятая Дева Мария:

"Нахождение в Гянджасарском монастыре в этот знаменательный день имеет для нас особое значение. Мы хотим и дальше регулярно посещать Гянджасарский монастырь, а также церкви и монастыри, расположенные в других регионах Азербайджана, молиться там и зажигать свечи".

Данакари подчеркнул, что также важно знакомить мировое сообщество с этими историческими местами:

"Потому что это наша история, наше культурное и религиозное наследие. Хотим, чтобы весь мир увидел, что историческое наследие Кавказской Албании живет и сегодня".