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    ​Путин назвал ислам величайшей религией мира

    ИГИЛ своим преступлениями оскверняют саму суть Ислама

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) своим преступлениями оскверняют саму суть ислама.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на юбилейной, 70-й сессии Генассамблеи ООН.

    По мнению Путина, поэтому именно мусульмане должны быть заинтересованы в борьбе с террористами.

    "Россия предлагает создать широкую международную антитеррористическую коалицию, ключевыми участниками которой должны стать мусульманские страны. Как и антигитлеровская коалиция, она могла бы сплотить в своих рядах самые разные силы, готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеют зло и человеконенавистничество. И, конечно, ключевыми участниками такой коалиции должны стать мусульманские страны, ведь ИГИЛ не только несет им прямую угрозу, но и своими кровавыми преступлениями оскверняет величайшую мировую религию — ислам", — добавил президент РФ.

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