​Президент Ильхам Алиев наградил религиозных деятелей и руководителей религиозных общин - СПИСОК

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Распоряжением президента Ильхама Алиева группа религиозных деятелей и руководителей религиозных общин удостоена "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю международного дня толерантности и за заслуги в развитии мультикультурных традиций и межрелигиозных отношений "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики" удостоены:
Аллахшукюр Гуммет оглу Пашазаде
Александр Геннадьевич Ищеин
Владимир Фекете
Милих Ильхананович Евдаев
Геннадий Константинович Зельманович
Роберт Багратович Мобили.
News DepartmentАвтор новости
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