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    ​Президент Ильхам Алиев наградил религиозных деятелей и руководителей религиозных общин - СПИСОК

    В списке есть также имя Аллахшукюра Пашазаде

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Распоряжением президента Ильхама Алиева группа религиозных деятелей и руководителей религиозных общин удостоена "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю международного дня толерантности и за заслуги в развитии мультикультурных традиций и межрелигиозных отношений "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики" удостоены:

    Аллахшукюр Гуммет оглу Пашазаде

    Александр Геннадьевич Ищеин

    Владимир Фекете

    Милих Ильхананович Евдаев

    Геннадий Константинович Зельманович

    Роберт Багратович Мобили.

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