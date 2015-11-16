​Президент Ильхам Алиев наградил религиозных деятелей и руководителей религиозных общин - СПИСОК

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Распоряжением президента Ильхама Алиева группа религиозных деятелей и руководителей религиозных общин удостоена "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю международного дня толерантности и за заслуги в развитии мультикультурных традиций и межрелигиозных отношений "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики" удостоены:

Аллахшукюр Гуммет оглу Пашазаде

Александр Геннадьевич Ищеин

Владимир Фекете

Милих Ильхананович Евдаев

Геннадий Константинович Зельманович

Роберт Багратович Мобили.