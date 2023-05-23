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Представители религиозных общин Азербайджана посетили монастырь Худавенг

Представители религиозных общин Азербайджана посетили монастырь Худавенг Представители религиозных общин Азербайджана посетили монастырь Худавенг в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе.
Религия
23 мая 2023 г. 14:37
Представители религиозных общин Азербайджана посетили монастырь Худавенг

Представители религиозных общин Азербайджана посетили монастырь Худавенг в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе.

Как сообщает командированный в Кяльбаджар сотрудник Report, в поездке, организованной Госкомитетом по работе с религиозными структурами, принимают участие представители Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана и других неисламских религиозных общин, а также представители СМИ.

Отметим, что посещение религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях уже приобрело традиционный характер.

Госкомитет по работе с религиозными структурами регулярно организует подобные поездки на освобожденные от оккупации территории.

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Версия на английском языке ФотоRepresentatives of Azerbaijan's religious communities visit Khudavang Monastery
Версия на азербайджанском языке ФотоDini icmaların nümayəndələri Xudavəng monastır kompleksini ziyarət edib

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