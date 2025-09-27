Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Представители религиозных конфессий Азербайджана отметили День памяти

    • 27 сентября, 2025
    • 12:58
    Представители религиозных конфессий Азербайджана отметили День памяти

    Представители религиозных конфессий Азербайджана отметили День памяти.

    Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

    Руководители религиозных конфессий, действующих в Азербайджане, и члены общин, собравшиеся в резиденции председателя УМК шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде, заявили, что светлая память шехидов, погибших за Родину, будет жить вечно.

    В честь шехидов Отечественной войны был накрыт поминальный стол.

    Отметим, что сегодня мусульманские религиозные деятели и представители других религиозных конфессий, действующих в Азербайджане, посетили Парк Победы в Баку в связи с Днем памяти.

    Духовные деятели в эти дни посетили семьи шехидов в Баку и регионах, а также навестили ветеранов, получивших ранения в ходе 44-дневной войны и антитеррористической операции.

    Аллахшюкюр Пашазаде религиозные конфессии шехиды Управление мусульман Кавказа
    Azərbaycandakı dini konfessiyaların nümayəndələri Anım gününü qeyd ediblər

    
    

