Представители религиозных конфессий Азербайджана отметили День памяти.

Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Руководители религиозных конфессий, действующих в Азербайджане, и члены общин, собравшиеся в резиденции председателя УМК шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде, заявили, что светлая память шехидов, погибших за Родину, будет жить вечно.

В честь шехидов Отечественной войны был накрыт поминальный стол.

Отметим, что сегодня мусульманские религиозные деятели и представители других религиозных конфессий, действующих в Азербайджане, посетили Парк Победы в Баку в связи с Днем памяти.

Духовные деятели в эти дни посетили семьи шехидов в Баку и регионах, а также навестили ветеранов, получивших ранения в ходе 44-дневной войны и антитеррористической операции.