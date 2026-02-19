МВФ: Стратегические валютные резервы Азербайджана к 2032 году превысят $86 млрд

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2026 году стратегические валютные резервы Азербайджана достигнут 85,146 млрд долларов США (рост за год на 0,1%).

Об этом передает Report со ссылкой на отчет МВФ. При этом валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составят 10,688 млрд долларов (при снижении за год на 7,18%), а активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) - 74,458 млрд долларов (при росте на 1,25%).

В заявлении главы миссии МВФ по Азербайджану Анны Бордон по итогам визита в Баку 4-17 февраля говорится, что совокупные резервы ЦБА и ГНФАР продолжат расти, но более медленными темпами: "Стратегические валютные резервы увеличились с 70 млрд долларов США на конец 2024 года до 85 млрд долларов США к концу 2025 года. Риски для прогноза остаются в целом сбалансированными, однако внешняя неопределенность остается высокой".

Согласно ожиданиям МВФ, в 2027 году стратегические валютные резервы достигнут 84,749 млрд долларов (-0,47%), где на долю ЦБА приходится 9,709 млрд долларов (-9,16%), ГНФАР - 75,04 млрд долларов (+0,78%). В 2028 году эти показатели прогнозируются соответственно на уровне 84,42 млрд долларов (-0,39%), 8,904 млрд долларов (-8,29%), 75,516 млрд долларов (+0,63%).

В свою очередь, в 2029 году стратегические валютные резервы страны ожидаются на уровне 84,966 млрд долларов (+0,65%), резервы ЦБА - 8,754 млрд (-1,68%), активы ГНФАР - 76,212 млрд долларов (+0,92%), в 2030 году соответственно 85,779 млрд долларов (+0,96%), ЦБА - 8,599 млрд долларов (-1,77%), ГНФАР - 77,18 млрд долларов (+1,27%), а в 2031 году соответственно 86,46 млрд долларов (+0,79%), ЦБА - 8,103 млрд долларов (-5,77%), ГНФАР - 78,357 млрд долларов (+1,53%),