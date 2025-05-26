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Представитель Греции: Исламофобия - яд, проникающий во все слои общества

Представитель Греции: Исламофобия - яд, проникающий во все слои общества Исламофобия - это яд, который проникает во все слои общества.
Религия
26 мая 2025 г. 16:44
Представитель Греции: Исламофобия - яд, проникающий во все слои общества

Исламофобия - это яд, который проникает во все слои общества.

Как сообщает Report, данное мнение выразила специалист по маркетингу и связям с общественностью Ассоциации мусульман Греции Анна Стамо в ходе панельной дискуссии в рамках международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку.

По ее словам, исламофобия является стратегией, которая планировалась годами, и необходимо обсудить методы борьбы с ней.

Стамо также обратилась к молодежи: "Молодежь в силах разорвать эти "оковы". В данном контексте их обязанностью является также защита семейных ценностей. Не следует возлагать на правительство выполнение всех задач. Благодаря инициативе молодежи можно воплотить в жизнь множество идей".

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Версия на английском языке Greek representative: Islamophobia is a poison seeping through all layers of society
Версия на азербайджанском языке Yunanıstan nümayəndəsi: İslamofobiya cəmiyyətin bütün təbəqələrinə nüfuz edən zəhərdir

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