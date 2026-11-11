В Азербайджане предупредили о фишинговых атаках от имени дорожной полиции

Национальное агентство кибербезопасности (НАК) Азербайджана зафиксировало в последние дни рост фишинговых атак на граждан от имени Государственной дорожной полиции (ГДП).

Как сообщает Report со ссылкой на НАК, кибермошенники рассылают гражданам поддельные SMS-сообщения с иностранных номеров о превышении скорости. Ссылки в сообщениях перенаправляют пользователей на поддельные веб-страницы, которые визуально имитируют электронный платежный портал "ASAN Pay".

На фейковой странице сначала требуется ввести номерной знак транспортного средства, затем предоставляется ложная информация о якобы совершенном нарушении правил дорожного движения. Под видом оплаты штрафа запрашивается номер банковской карты, срок действия и код CVV/CVC. В результате предоставления этой информации средства на банковских счетах граждан могут быть присвоены.

Ведомство призвало граждан быть бдительными в отношении подобных фишинговых атак и соблюдать следующие правила безопасности:

- Государственные органы и официальные службы не отправляют уведомления о платежах или штрафах с иностранных номеров (например, международных номеров с разными кодами стран).

- Не переходить по неизвестным ссылкам, отправленным через SMS и мессенджеры.

- Перед вводом информации убедится, что доменное имя веб-страницы принадлежит официальному источнику.

- Не вводить данные банковской карты и одноразовые коды подтверждения на подозрительных страницах.

- Проверяйть информацию о штрафах и нарушениях правил дорожного движения только через официальные государственные ресурсы и официальные каналы сервиса "ASAN Pay" (asanpay.az).

- В случае ввода данных банковской карты на поддельной странице, следует немедленно связаться с своим банком, заблокировать карту и обратиться в правоохранительные органы.