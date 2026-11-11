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    Гусев: Экономсотрудничество придает отношениям Киева и Баку дополнительную устойчивость

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2026
    • 15:49
    Гусев: Экономсотрудничество придает отношениям Киева и Баку дополнительную устойчивость

    Украина и Азербайджан обладают гораздо более широким потенциалом, чем традиционное торгово-экономическое взаимодействие, и охватывают сферы, которые будут определять конкурентоспособность и безопасность двух государств в будущем.

    Как передает Report, об этом говорится в статье посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева под названием "Украина и Азербайджан: стратегическое партнерство, экономическое взаимодействие и общая ответственность за международную безопасность".

    По его словам, экономическое измерение придает стратегическим отношениям двух стран дополнительную устойчивость, открывает новые возможности для бизнеса и создает основу для долгосрочных совместных проектов.

    Он отметил, что очередным шагом в этом направлении стало проведение 4–5 ноября в украинском городе Ужгороде 14-го заседания Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

    "Одним из важных результатов встречи стало подписание Совместного плана действий, определяющего приоритетные задачи и конкретные направления украинско-азербайджанского сотрудничества на ближайшую перспективу. Среди основных приоритетов - углубление взаимодействия в топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах, реализация взаимовыгодных бизнес-проектов, создание совместных предприятий и расширение производственной кооперации", - отметил Гусев.

    Посол добавил, что особое внимание на заседании было уделено активизации двусторонней торговли, развитию транспортных коридоров и логистических маршрутов в Каспийско-Черноморском регионе, а также привлечению азербайджанского бизнеса к восстановлению Украины.

    Кроме того, отдельное место в повестке дня заняли сотрудничество в сфере высоких технологий, науки и образования, а также развитие культурных и гуманитарных связей.

    Дипломат также поздравил руководство и народ Азербайджана с Днем Победы и Днем Государственного флага, отметив особое значение этих дат, символизирующих восстановление территориальной целостности страны. Он также выразил благодарность за поддержку Украины и пожелал Азербайджану устойчивого и справедливого мира, благополучия, успехов в восстановлении и развитии, экономического роста и процветания.

    "Украина всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Мы высоко ценим последовательную позицию Азербайджана в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, а также практическую помощь, направленную, в частности, на оздоровление и реабилитацию детей из прифронтовых регионов и восстановление энергосистемы после вражеских обстрелов", - отметил дипломат.

    Азербайджано-украинские отношения Юрий Гусев Посол Украины
    Yuri Qusev: Ukrayna və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyur
    Husyev: Economic co-op lends additional stability to Kyiv-Baku relations
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