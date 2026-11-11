İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Yuri Qusev: Ukrayna və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyur

    Xarici siyasət
    • 11 noyabr, 2026
    • 16:08
    Yuri Qusev: Ukrayna və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyur

    Ukrayna və Azərbaycan ənənəvi ticari-iqtisadi qarşılıqlı fəaliyyətdən qat-qat daha geniş potensiala malikdir və gələcəkdə hər iki dövlətin rəqabətədavamlılığını və təhlükəsizliyini müəyyən edəcək sahələri əhatə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusevin "Ukrayna və Azərbaycan: strateji tərəfdaşlıq, iqtisadi qarşılıqlı fəaliyyət və beynəlxalq təhlükəsizliyə görə ümumi məsuliyyət" adlı məqaləsində bildirilib.

    Onun sözlərinə görə, iqtisadi ölçü iki ölkənin strateji münasibətlərinə əlavə dayanıqlıq qazandırır, biznes üçün yeni imkanlar açır və uzunmüddətli birgə layihələr üçün əsas yaradır.

    Y.Qusev qeyd edib ki, bu istiqamətdə növbəti addım 4–5 noyabr tarixlərində Ukraynanın Ujqorod şəhərində Ukrayna və Azərbaycan arasında İqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının 14-cü iclasının keçirilməsi olub.

    "Görüşün mühüm nəticələrindən biri yaxın perspektivdə Ukrayna-Azərbaycan əməkdaşlığının prioritet vəzifələrini və konkret istiqamətlərini müəyyən edən Birgə Fəaliyyət Planının imzalanması oldu. Əsas prioritetlər arasında yanacaq-energetika və aqrar-sənaye komplekslərində qarşılıqlı əlaqələrin dərinləşdirilməsi, qarşılıqlı faydalı biznes layihələrinin həyata keçirilməsi, birgə müəssisələrin yaradılması və istehsalat kooperasiyasının genişləndirilməsi yer alır", - Y.Qusev qeyd edib.

    Səfir əlavə edib ki, iclasda ikitərəfli ticarətin aktivləşdirilməsinə, Xəzər-Qara dəniz regionunda nəqliyyat dəhlizlərinin və logistika marşrutlarının inkişafına, həmçinin Azərbaycan biznesinin Ukraynanın bərpasına cəlb olunmasına xüsusi diqqət yetirilib.

    Bundan əlavə, gündəlikdə yüksək texnologiyalar, elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq, eləcə də mədəni və humanitar əlaqələrin inkişafı xüsusi yer tutub.

    Diplomat həmçinin Azərbaycan rəhbərliyini və ölkə xalqını Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edərək, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasını simvolizə edən bu tarixlərin xüsusi əhəmiyyətini qeyd edib. O, həmçinin Ukraynaya dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib, Azərbaycana dayanıqlı və ədalətli sülh, firavanlıq, bərpa və inkişaf işlərində uğurlar, iqtisadi artım, çiçəklənmə arzulayıb.

    "Ukrayna həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyib. Biz Azərbycanın Ukraynanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən ardıcıl mövqeyini, xüsusən də cəbhəboyu bölgələrdən olan uşaqların reabilitasiyasına, eləcə də düşmən atəşlərindən sonra enerji sisteminin bərpasına yönəlmiş praktiki köməyini yüksək qiymətləndiririk", - diplomat qeyd edib.

    Yuri Qusev Ukrayna Ukrayna-Azərbaycan əlaqələri
    Гусев: Экономсотрудничество придает отношениям Киева и Баку дополнительную устойчивость
    Husyev: Economic co-op lends additional stability to Kyiv-Baku relations
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:32
    Məktəblər üçün 146-4 texniki dəstək xətti fəaliyyətə başlayıb
    Digər
    16:21
    Kuşner: Avropalılar Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlara cəlb olunmalıdır
    Region
    16:19
    Foto
    "Qızların Təhsilinə Dəstək" layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Elm və təhsil
    16:19
    MKA: "Azparking" adından fişinq hücumları var
    İKT
    16:14
    Qırmızı Bazarda traktor minaya düşüb, xəsarət alan var - Əlavə olunub
    Hadisə
    16:08
    Yuri Qusev: Ukrayna və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyur
    Xarici siyasət
    16:02
    Zorin: Rusiya və Ukrayna arasında irimiqyaslı əsir mübadiləsi 2-3 həftə ərzində baş tuta bilər
    Region
    16:01
    Foto
    Azərbaycan Vyetnamla investisiya əməkdaşlığını müzakirə edib
    Biznes
    15:57
    Azərbaycanın U-19 millisi Monteneqroya uduzub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti