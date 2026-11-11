Зорин: В ближайшие 2-3 недели пройдет масштабный обмен пленными между РФ и Украиной

Обмен пленными между Россией и Украиной может пройти в ближайшие 2-3 недели, и он станет самым масштабным.

Как передает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом заявил представитель Генштаба РФ Александр Зорин.

По его словам, число пленных при обмене с каждой стороны составит более 1 тыс. человек.

Договоренности о проведении обмена российская и украинская делегации достигли во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября. В прошлый раз Москва и Киев обменивались пленными в конце октября по формуле "270 на 270".