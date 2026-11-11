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    Зорин: В ближайшие 2-3 недели пройдет масштабный обмен пленными между РФ и Украиной

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 15:52
    Зорин: В ближайшие 2-3 недели пройдет масштабный обмен пленными между РФ и Украиной

    Обмен пленными между Россией и Украиной может пройти в ближайшие 2-3 недели, и он станет самым масштабным.

    Как передает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом заявил представитель Генштаба РФ Александр Зорин.

    По его словам, число пленных при обмене с каждой стороны составит более 1 тыс. человек.

    Договоренности о проведении обмена российская и украинская делегации достигли во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября. В прошлый раз Москва и Киев обменивались пленными в конце октября по формуле "270 на 270".

    Российско-украинский конфликт Обмен военнопленными Абу-Даби (ОАЭ)
    Zorin: Rusiya və Ukrayna arasında irimiqyaslı əsir mübadiləsi 2-3 həftə ərzində baş tuta bilər
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