İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Zorin: Rusiya və Ukrayna arasında irimiqyaslı əsir mübadiləsi 2-3 həftə ərzində baş tuta bilər

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 16:02
    Zorin: Rusiya və Ukrayna arasında irimiqyaslı əsir mübadiləsi 2-3 həftə ərzində baş tuta bilər

    Rusiya və Ukrayna arasında əsir mübadiləsi yaxın 2-3 həftə ərzində baş tuta bilər və o, ən genişmiqyaslı olacaq.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Baş Qərargahının nümayəndəsi Aleksandr Zorin bildirib.

    Onun sözlərinə görə, mübadilə zamanı hər tərəfdən əsirlərin sayı 1 mindən çox nəfər təşkil edəcək.

    Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri noyabrın 10-11-də Əbu-Dabidə keçirilən üçtərəfli danışıqlar zamanı mübadilənin aparılması barədə razılığa gəliblər. Keçən dəfə Moskva və Kiyev oktyabrın sonunda "270-in 270-ə" formulu üzrə əsir mübadiləsi ediblər.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Зорин: В ближайшие 2-3 недели пройдет масштабный обмен пленными между РФ и Украиной
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:21
    Kuşner: Avropalılar Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlara cəlb olunmalıdır
    Region
    16:19
    Foto
    "Qızların Təhsilinə Dəstək" layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Elm və təhsil
    16:19
    MKA: "Azparking" adından fişinq hücumları var
    İKT
    16:14
    Qırmızı Bazarda traktor minaya düşüb, xəsarət alan var - Əlavə olunub
    Hadisə
    16:08
    Yuri Qusev: Ukrayna və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyur
    Xarici siyasət
    16:02
    Zorin: Rusiya və Ukrayna arasında irimiqyaslı əsir mübadiləsi 2-3 həftə ərzində baş tuta bilər
    Region
    16:01
    Foto
    Azərbaycan Vyetnamla investisiya əməkdaşlığını müzakirə edib
    Biznes
    15:57
    Azərbaycanın U-19 millisi Monteneqroya uduzub
    Futbol
    15:56
    Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə məğlubiyyətlə start verib
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti