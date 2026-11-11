Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Азербайджан и Вьетнам обсудили расширение торговли и инвестиций

    Бизнес
    • 11 ноября, 2026
    • 16:26
    Азербайджан и Вьетнам обсудили расширение торговли и инвестиций

    Азербайджан и Вьетнам обсудили перспективы расширения торговли и инвестиционного сотрудничества, а также развитие связей в энергетике, транспортно-логистической сфере и туризме.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, переговоры провели первый замминистра экономики Эльнур Алиев и заместитель генерального директора Агентства иностранных инвестиций Вьетнама Буй Тху Тхуй.

    Стороны уделили особое внимание увеличению взаимного товарооборота, развитию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, логистики и туризма, а также укреплению контактов между деловыми кругами двух стран.

    Встреча состоялась в рамках 30-й Всемирной инвестиционной конференции (WIC 2026), прошедшей 10-11 ноября в Женеве при организации Всемирной ассоциации агентств по содействию инвестициям (WAIPA).

    Азербайджан и Вьетнам обсудили расширение торговли и инвестиций
    Азербайджан и Вьетнам обсудили расширение торговли и инвестиций
    Азербайджан и Вьетнам обсудили расширение торговли и инвестиций
    Азербайджан и Вьетнам обсудили расширение торговли и инвестиций

    Министерство экономики Азербайджана Эльнур Алиев Азербайджано-вьетнамские отношения
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    Azərbaycan Vyetnamla investisiya əməkdaşlığını müzakirə edib
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    Azerbaijan and Vietnam discuss expanding trade and investment ties
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