Азербайджан и Вьетнам обсудили расширение торговли и инвестиций

Азербайджан и Вьетнам обсудили перспективы расширения торговли и инвестиционного сотрудничества, а также развитие связей в энергетике, транспортно-логистической сфере и туризме.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, переговоры провели первый замминистра экономики Эльнур Алиев и заместитель генерального директора Агентства иностранных инвестиций Вьетнама Буй Тху Тхуй.

Стороны уделили особое внимание увеличению взаимного товарооборота, развитию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, логистики и туризма, а также укреплению контактов между деловыми кругами двух стран.

Встреча состоялась в рамках 30-й Всемирной инвестиционной конференции (WIC 2026), прошедшей 10-11 ноября в Женеве при организации Всемирной ассоциации агентств по содействию инвестициям (WAIPA).