Зеленский: Украина завершила подготовку для открытия офиса FREYJA в Дании

Украина завершила подготовки для открытия офиса европейской программы противодействия баллистическим ракетам FREYJA в Копенгагене совместно с Норвегией.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду в парламенте Дании.

По словам Зеленского, Европе нужна собственная система обороны от баллистических ракет, которую можно будет быстро производить в больших масштабах с низкими затратами. Он отметил, что в настоящее время в мире есть лишь несколько стран, способных производить такие системы, а спрос на ракеты-перехватчики для Patriot очень высок.

Президент подчеркнул, что к проекту FREYJA уже присоединились 11 стран, каждая из которых может внести свой вклад в виде собственных компонентов, опыта и инвестиций.

"Европе нужна собственная система антибаллистической обороны – такая, которую можно производить в больших масштабах, быстро, с низкими затратами и которая действительно работает. И мы можем создать такую систему – FREYJA", – сказал Зеленский.

Он добавил, что достаточное количество собственных средств защиты от баллистических ракет уменьшит зависимость Европы от других стран и укрепит ее позиции в НАТО.