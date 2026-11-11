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    Зеленский: Украина завершила подготовку для открытия офиса FREYJA в Дании

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 16:11
    Зеленский: Украина завершила подготовку для открытия офиса FREYJA в Дании

    Украина завершила подготовки для открытия офиса европейской программы противодействия баллистическим ракетам FREYJA в Копенгагене совместно с Норвегией.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду в парламенте Дании.

    По словам Зеленского, Европе нужна собственная система обороны от баллистических ракет, которую можно будет быстро производить в больших масштабах с низкими затратами. Он отметил, что в настоящее время в мире есть лишь несколько стран, способных производить такие системы, а спрос на ракеты-перехватчики для Patriot очень высок.

    Президент подчеркнул, что к проекту FREYJA уже присоединились 11 стран, каждая из которых может внести свой вклад в виде собственных компонентов, опыта и инвестиций.

    "Европе нужна собственная система антибаллистической обороны – такая, которую можно производить в больших масштабах, быстро, с низкими затратами и которая действительно работает. И мы можем создать такую систему – FREYJA", – сказал Зеленский.

    Он добавил, что достаточное количество собственных средств защиты от баллистических ракет уменьшит зависимость Европы от других стран и укрепит ее позиции в НАТО.

    Владимир Зеленский Противовоздушная оборона (ПВО) Российско-украинский конфликт Дания Норвегия
    Zelenski: Ukrayna Danimarkada FREYJA ofisinin açılması üçün hazırlığı başa çatdırıb
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