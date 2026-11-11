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    Кушнер: США нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров по Украине

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 16:10
    Кушнер: США нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров по Украине

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что считает нужным согласовать подключение европейской стороны к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, на пресс-конференции в Абу-Даби, говоря о возможности участия Европы переговорном процессе.

    Он отметил, что с таким предложением он выступит во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 12 ноября.

    "Одной из целей встречи в Москве станет проработка вопроса привлечения европейцев, чтобы переговоры приобрели многосторонний формат", - сказал он, отметив, что США нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров.

    Российско-украинский конфликт Джаред Кушнер Абу-Даби (ОАЭ)
    Kuşner: Avropalılar Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlara cəlb olunmalıdır
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