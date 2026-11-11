Кушнер: США нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что считает нужным согласовать подключение европейской стороны к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, на пресс-конференции в Абу-Даби, говоря о возможности участия Европы переговорном процессе.

Он отметил, что с таким предложением он выступит во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 12 ноября.

"Одной из целей встречи в Москве станет проработка вопроса привлечения европейцев, чтобы переговоры приобрели многосторонний формат", - сказал он, отметив, что США нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров.