İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Kuşner: Avropalılar Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlara cəlb olunmalıdır

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 16:21
    Kuşner: Avropalılar Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlara cəlb olunmalıdır

    Avropa tərəfinin Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlara qoşulmasının razılaşdırması zəruridir.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Cared Kuşner Əbu-Dabidə keçirilən mətbuat konfransında Avropanın danışıqlar prosesində iştirakı imkanı barədə bildirib.

    O qeyd edib ki, noyabrın 12-də Moskvada Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putinlə görüşü zamanı belə bir təkliflə çıxış edəcək.

    "Moskvadakı görüşün məqsədlərindən biri, danışıqların çoxtərəfli format alması üçün avropalıların cəlb edilməsi məsələsinin işlənib hazırlanması olacaq", - o, ABŞ-yə avropalıların danışıqlar masası arxasında olmasının lazım gəldiyini qeyd edərək bildirib.

    Cared Kuşner Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Кушнер: США нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров по Украине
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:51
    Paşinyan və Pezeşkian Ermənistan və İran arasında əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə ediblər
    Region
    18:47
    Foto
    Oqtay Şıxəliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunan sərginin açılışı olub
    Mədəniyyət siyasəti
    18:40
    G7 ölkələri Ukraynaya maliyyə dəstəyini aktivləşdirir
    Digər ölkələr
    18:38
    Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru: Oqtay Şıxəliyev çoxşaxəli və məhsuldar rəssam olub
    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Kilian Mbappe Fransa yığmasının İtaliya ilə oyununu buraxacaq
    Futbol
    18:31
    Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilib
    Region
    18:29
    Umerov: Rusiya ilə əsas məsələlərlə bağlı əhəmiyyətli fikir ayrılıqlarımız qalmaqdadır
    Digər ölkələr
    18:27
    Nazir müavini: Oqtay Şıxəliyevin yaradıcılıq dünyası özünəməxsusluğu ilə seçilir
    Mədəniyyət siyasəti
    18:24
    Zəka Mirzəyev Ucarda rayon sakinlərini qəbul edəcək
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti