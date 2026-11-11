Kuşner: Avropalılar Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlara cəlb olunmalıdır
Region
- 11 noyabr, 2026
- 16:21
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Avropa tərəfinin Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlara qoşulmasının razılaşdırması zəruridir.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Cared Kuşner Əbu-Dabidə keçirilən mətbuat konfransında Avropanın danışıqlar prosesində iştirakı imkanı barədə bildirib.
O qeyd edib ki, noyabrın 12-də Moskvada Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putinlə görüşü zamanı belə bir təkliflə çıxış edəcək.
"Moskvadakı görüşün məqsədlərindən biri, danışıqların çoxtərəfli format alması üçün avropalıların cəlb edilməsi məsələsinin işlənib hazırlanması olacaq", - o, ABŞ-yə avropalıların danışıqlar masası arxasında olmasının lazım gəldiyini qeyd edərək bildirib.
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