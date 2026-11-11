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    В Азербайджане за 10 месяцев восстановили на работе 72 незаконно уволенных сотрудника

    Социальная защита
    • 11 ноября, 2026
    • 16:08
    В Азербайджане за 10 месяцев восстановили на работе 72 незаконно уволенных сотрудника

    В Азербайджане за 10 месяцев текущего года на прежней работе восстановлены 72 незаконно уволенных сотрудника.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

    Государственная служба трудовой инспекции установила, что работодатели задержали выплаты работникам на сумму 593 тыс. манатов.

    Благодаря принятым мерам задолженность была полностью погашена. При этом 90% указанной суммы составила заработная плата, а 10% - возмещение ущерба, пособия и компенсации.

    При рассмотрении обращений Госслужба также установила, что 72 трудовых договора были расторгнуты с нарушением законодательства. В результате предпринятых шагов незаконно уволенных сотрудников восстановили на прежних местах работы.

    увольнения Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана Госслужба трудовой инспекции
    İşdən qanunsuz çıxarılmış 72 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib
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