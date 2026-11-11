В Азербайджане за 10 месяцев восстановили на работе 72 незаконно уволенных сотрудника

В Азербайджане за 10 месяцев текущего года на прежней работе восстановлены 72 незаконно уволенных сотрудника.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Государственная служба трудовой инспекции установила, что работодатели задержали выплаты работникам на сумму 593 тыс. манатов.

Благодаря принятым мерам задолженность была полностью погашена. При этом 90% указанной суммы составила заработная плата, а 10% - возмещение ущерба, пособия и компенсации.

При рассмотрении обращений Госслужба также установила, что 72 трудовых договора были расторгнуты с нарушением законодательства. В результате предпринятых шагов незаконно уволенных сотрудников восстановили на прежних местах работы.