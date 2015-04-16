​Председатель УМК: Прикидываясь невинными, армяне хотят навязать миру происшедшие 100 лет назад события как "геноцид"

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Прикидываясь невинными, армяне хотят навязать миру происшедшие 100 лет назад события как "геноцид"". Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

По словам председателя УМК, армяне оккупировали 20% территории Азербайджана и учинили геноцид против азербайджанцев: "На оккупированных территориях армяне разрушили святилища, в том числе церкви и памятники культуры. Однако мировая общественность относится к этому с позиции двойных стандартов. Мир до сих пор не принимает Ходжалинский геноцид. Прикидываясь невинными, армянские экстремисты пытаются навязать миру происшедшие 100 лет назад события как "геноцид". Верим, что рано или поздно все прояснится и справедливость восторжествует".