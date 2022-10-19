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Председатель УМК: Армения не демонстрирует конструктивной позиции

Председатель УМК: Армения не демонстрирует конструктивной позиции "Азербайджанское государство, дающее новую жизнь освобожденным от оккупации разрушенным городам и селам, демонстрирует всему миру мощь тюркского мира, созидательную культуру, толерантную духовность. Армения же не демонстрирует конструктивной позиции".
Религия
19 октября 2022 г. 16:40
Председатель УМК: Армения не демонстрирует конструктивной позиции

"Азербайджанское государство, дающее новую жизнь освобожденным от оккупации разрушенным городам и селам, демонстрирует всему миру мощь тюркского мира, созидательную культуру, толерантную духовность. Армения же не демонстрирует конструктивной позиции".

Как сообщает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил во время выступления на 3-й встрече мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств.

"Некоторые политические и религиозные деятели Армении выступают не с позиции мира, взаимопонимания, а с риторикой реваншизма, новой войны, препятствуют мирному сосуществованию народов. С этой трибуны я обращаюсь к армянской церкви, к Эчмиадзину, призываю как можно скорее покончить с реваншизмом, положить конец провокациям, клеветническим кампаниям и призывам к ненависти, выступить с идеями, которые принесут не новые беды, а спасение их народу".

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: "Ermənistan konstruktiv mövqe nümayiş etdirmir"

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