Председатель комитета: Вопрос о выделении мест Азербайджанскому институту теологии остается открытым

© Report

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "В соответствии с указом президента Азербайджана, связанном с Азербайджанским институтом теологии, определены задачи. Государственный комитет по работе с религиозными образованиями, министерство образования, соответствующие отделы Кабинета министров осуществили необходимые мероприятия".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, даны соответствующие заявки в связи с институтом, определены число студентов и их специальности:

"Но пока остается открытым вопрос о выделении мест Институту теологии. Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос также найдет свое решение. Если в этом году проделанная работа будет продолжена и решится вопрос со зданием, тогда будет проведен прием студентов в Институт теологии".