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    Председатель комитета: Всегда были и есть иностранные круги, желающие поставить исламские страны друг против друга

    Объявление этого года Годом исламской солидарности внесет свою лепту в предотвращение происходящих в мусульманском мире противостояний

    Баку. 16 января. REPORT.AZ /"Очень жаль, что всегда были и есть иностранные круги, пытающиеся поставить исламские страны друг против друга и вызвать сектантские и религиозные войны".

    Как сообщает Report, об этом в интервью сайту yap.org.az сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

    По его словам, объявление этого года "Годом исламской солидарности" внесет свою лепту в предотвращение происходящих в мусульманском мире противостояний и создание солидарности среди исламских стран: "В вопросе объявления 2017 года "Годом исламской солидарности" и в предстоящих в рамках этого года работах нужно учитывать только лишь религиозный фактор. В этом определенную роль играет и религия, однако в "Плане мероприятий", который будет принят, отразятся вопросы поддержки исламскими странами друг друга в различных областях и направления деятельности".

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